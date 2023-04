Uomini e Donne, famosissima ex dama si schiera a sorpresa a favore di Armando Incarnato: “Io credo in lui!” (Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Armando Incarnato è finito al centro di una grossa bufera mediatica dopo alcune gravi accuse di Aurora Tropea nei confronti del cavaliere. La dama ha accusato il noto volto del dating show di Maria De Filippi di avere un manager. Sembrerebbe poi che il cavaliere avrebbe anche fatto i provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Insinuazioni che hanno mandato su tutte le furie Armando, chiedendo a un certo punto anche l’intervento della stessa conduttrice. Nella registrazione andata in onda martedì 11 aprile, l’uomo si è anche scontrato con Gianni Sperti. In attesa della messa in onda delle successive puntate, diversi volti del programma sono intervenuti in merito alla questione. Dopo le parole di Valentina Autiero, che si è scagliata contro ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle ultime puntate diè finito al centro di una grossa bufera mediatica dopo alcune gravi accuse di Aurora Tropea nei confronti del cavaliere. Laha accusato il noto volto del dating show di Maria De Filippi di avere un manager. Sembrerebbe poi che il cavaliere avrebbe anche fatto i provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Insinuazioni che hanno mandato su tutte le furie, chiedendo a un certo punto anche l’intervento della stessa conduttrice. Nella registrazione andata in onda martedì 11 aprile, l’uomo si è anche scontrato con Gianni Sperti. In attesa della messa in onda delle successive puntate, diversi volti del programma sono intervenuti in merito alla questione. Dopo le parole di Valentina Autiero, che si è scagliata contro ...

