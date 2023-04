Uomini e Donne, Armando in lacrime davanti a Maria: cosa è successo (Di giovedì 13 aprile 2023) La puntata di Uomini e Donne condotto da Maria de Filippi si apre con un tronista in lacrime. Si tratta di Armando Incarcanato. Il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo le accuse mosse nei suoi confronti per dei presunti provini fatti per il GF Vip. Uomini e Donne, Armando in lacrime L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) La puntata dicondotto dade Filippi si apre con un tronista in. Si tratta diIncarcanato. Il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo le accuse mosse nei suoi confronti per dei presunti provini fatti per il GF Vip.inL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

