Uomini e Donne, «Armando ha fatto i provini per Temptation Island»: l'ex dama sgancia la bomba (Di giovedì 13 aprile 2023) Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Armando Incarnato è tornato al centro dell'attenzione. A lanciare su di lui una bomba è stata la dama Aurora Tropea che ha... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Nell'ultima puntata diIncarnato è tornato al centro dell'attenzione. A lanciare su di lui unaè stata laAurora Tropea che ha...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 13 aprile: per Armando rispunta Jeannette. Eliminazione per Luca? - PatrizSarda : @Labur1967 Però, ti assicuro che la maggior parte dei colleghi non lo fa per mancanza di rispetto, magari un po' di… -