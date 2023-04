Uomini e Donne, 'Armando ha fatto i provini per Temptation Island': l'ex dama sgancia la bomba (Di giovedì 13 aprile 2023) Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Armando Incarnato è tornato al centro dell'attenzione. A lanciare su di lui una bomba è stata la dama Aurora Tropea che ha affermato che il cavaliere avrebbe ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Nell'ultima puntata diIncarnato è tornato al centro dell'attenzione. A lanciare su di lui unaè stata laAurora Tropea che ha affermato che il cavaliere avrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - asannais : RT @Ri_Ghetto: Boom di Uomini e Donne che ieri pomeriggio ha fatto il 30% di share mi piscio sotto IL POTERE DI TINA E DELLE BASTARDE DEL T… - cloroalclero1 : @Pontifex_it scusi una domanda, sig. Bergoglio, ma Lei, almeno in gioventù, ha provato attrazione sessuale per le donne o per gli uomini? -