"Uomini e Donne", Armando chiede il soccorso di Alfonso Signorini (Di giovedì 13 aprile 2023) A ' Uomini e Donne ' Armando Incarnato chiede a Maria De Filippi di chiamare Alfonso Signorini . La strana richiesta nasce da una insinuazione di Aurora Tropea che aveva accusato il cavaliere di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) A 'Incarnatoa Maria De Filippi di chiamare. La strana richiesta nasce da una insinuazione di Aurora Tropea che aveva accusato il cavaliere di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - g_sangiuliano : 1/2 Oggi al @MiC_Italia si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagn… - CloudsInClod : RT @_the_lobster_: A me piace @spighissimo perché si comporta come Gemma di Uomini e Donne. Spara una stronzata e poi si lamenta del fatto… - Lucrezia_Sx : @thewaterflea Leggi qui e informati, fascista! Guarda i tuoi camerata cosa hanno fatto prima, leggi chi hanno assa… -