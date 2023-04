Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 13 aprile 2023: il confronto tra Armando, Gianni e Maria, trono over o classico? (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo aver visto al centro dello studio il ‘bigliettino’ gate’, quindi il trono di Nicole e quel foglietto che il corteggiatore Andrea Foriglio le ha lasciato durante un ballo, andando contro le regole della trasmissione, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà a parlare dei tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore, per innamorarsi. Ce la faranno? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 13 aprile 2023. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo aver visto al centro dello studio il ‘bigliettino’ gate’, quindi ildi Nicole e quel foglietto che il corteggiatore Andrea Foriglio le ha lasciato durante un ballo, andando contro le regole della trasmissione,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri delo si tornerà a parlare dei tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore, per innamorarsi. Ce la faranno? Ecco tutte ledi13. View this post on Instagram A post shared by...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - CorriereCitta : Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 13 aprile 2023: il confronto tra #Armando, #Gianni e #Maria, trono over o… - Donatel40348998 : Ultima ora: verranno sanzionati con multe da 1.000 a un massimo di 60.000 gli uomini che non ingravidano le donne in età fertile -