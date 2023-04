Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 aprile 2023: il ritorno di Armando Incarnato (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, giovedì 13 aprile 2023, alle 14.45 in punto su su Canale 5, assisteremo al ritorno in studio di Armando Incarnato, che nella scorsa registrazione (nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì scorso) se n’è andato furioso dopo le segnalazioni secondo cui avrebbe un manager e avrebbe tentato di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7. Per la prima volta nella storia del programma, dunque, Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono seduti a centro studio davanti ad Armando, che ha dato la sua versione dei fatti che vedremo proprio nella puntata di oggi. Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella puntata diche andrà in ondapomeriggio, giovedì 13, alle 14.45 in punto su su Canale 5, assisteremo alin studio di, che nella scorsa registrazione (nella puntata diandata in onda martedì scorso) se n’è andato furioso dopo le segnalazioni secondo cui avrebbe un manager e avrebbe tentato di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7. Per la prima volta nella storia del programma, dunque, Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono seduti a centro studio davanti ad, che ha dato la sua versione dei fatti che vedremo proprio nella puntata di, ...

