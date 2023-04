Uomini e Donne anticipazioni: Nicole Santinelli abbandona la trasmissione? (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 aprile sarà effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione potrebbero essere annunciate le sorti di Nicole Santinelli. L’attuale tronista del dating show di Maria De Filippi sta affrontando un momento molto difficoltoso a causa dello scoppio del “bigliettino-gate”. Vediamo, dunque, quello che potrebbe accadere. Bufera contro Nicole Santinelli a Uomini e Donne: il suo trono è a rischio? Il trono di Nicole sembra essere a rischio. La ragazza, infatti, nel corso della puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne, è stata accusata di essere d’accordo con il corteggiatore Andrea. Tutto è nato nel momento in cui Riccardo Guarnieri ha riferito di aver visto il ragazzo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 aprile sarà effettuata una nuova registrazione di. In tale occasione potrebbero essere annunciate le sorti di. L’attuale tronista del dating show di Maria De Filippi sta affrontando un momento molto difficoltoso a causa dello scoppio del “bigliettino-gate”. Vediamo, dunque, quello che potrebbe accadere. Bufera contro: il suo trono è a rischio? Il trono disembra essere a rischio. La ragazza, infatti, nel corso della puntata andata in onda ieri di, è stata accusata di essere d’accordo con il corteggiatore Andrea. Tutto è nato nel momento in cui Riccardo Guarnieri ha riferito di aver visto il ragazzo ...

