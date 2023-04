Uomini e Donne, anticipazioni 13 aprile: per Armando rispunta Jeannette. Eliminazione per Luca? (Di giovedì 13 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 13 aprile: quali emozioni ci regaleranno oggi i protagonisti del programma? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 13 aprile: ancora tutti contro Armando e.. Oggi dovremmo vedere la puntata registrata sabato scorso. Maria De Filippi dovrebbe mostrare un filmato di Armando che piange, difendendosi dalle accuse che gli sono state mosse. Pare che la conduttrice gli creda e non senta la necessità di indagare oltre, ma l’opinionista Gianni Sperti non la penserà allo stesso modo, anche se stringerà la mano al cavaliere come gesto di pace. Tra l’altro l’ex ballerino di “Buona Domenica” ed ex marito di Paola Barale dirà che secondo lui Armando ha una fidanzata fuori ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023)13: quali emozioni ci regaleranno oggi i protagonisti del programma? Scopriamolo insieme!13: ancora tutti controe.. Oggi dovremmo vedere la puntata registrata sabato scorso. Maria De Filippi dovrebbe mostrare un filmato diche piange, difendendosi dalle accuse che gli sono state mosse. Pare che la conduttrice gli creda e non senta la necessità di indagare oltre, ma l’opinionista Gianni Sperti non la penserà allo stesso modo, anche se stringerà la mano al cavaliere come gesto di pace. Tra l’altro l’ex ballerino di “Buona Domenica” ed ex marito di Paola Barale dirà che secondo luiha una fidanzata fuori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - kurapikabestboy : RT @irenemilfism: dopo gli uomini la cosa peggiore della nostra società saranno sempre le donne che cercano continuamente la loro approvazi… - ThisCasino : RT @gameoftommi: IERI UOMINI E DONNE 30% DO SHARE TUTTO SULLE SPALLE DELLA MAMMAAAA -