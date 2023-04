Uomini e Donne, anticipazioni 13-14 aprile: Armando spalle al muro, coppia via (Di giovedì 13 aprile 2023) Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda tra il 13 e il 14 aprile 2023, rivelano che si inizierà da Armando Incarnato. Quest'ultimo è stato accusato da Aurora Tropea di avere un manager che lo aiuterebbe a fare serate e sponsorizzazioni. Inoltre, la Tropea lo ha anche accusato di aver fatto i provini per il GF Vip, ma di non essere stato preso. Nelle prossime puntate, dunque, vedremo che Maria De Filippi siederà al centro dello studio per avere un chiarimento con il cavaliere. Una coppia del trono over, poi, deciderà di abbandonare il programma per proseguire la loro storia al di fuori. Arrivando al trono classico, invece, Luca Daffrè eliminerà una corteggiatrice, mentre Nicole e Andrea saranno ancora nel mirino dopo il «bigliettino-gate». Confronto tra ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 aprile 2023) Ledelle puntate di, che andranno in onda tra il 13 e il 142023, rivelano che si inizierà daIncarnato. Quest'ultimo è stato accusato da Aurora Tropea di avere un manager che lo aiuterebbe a fare serate e sponsorizzazioni. Inoltre, la Tropea lo ha anche accusato di aver fatto i provini per il GF Vip, ma di non essere stato preso. Nelle prossime puntate, dunque, vedremo che Maria De Filippi siederà al centro dello studio per avere un chiarimento con il cavaliere. Unadel trono over, poi, deciderà di abbandonare il programma per proseguire la loro storia al di fuori. Arrivando al trono classico, invece, Luca Daffrè eliminerà una corteggiatrice, mentre Nicole e Andrea saranno ancora nel mirino dopo il «bigliettino-gate». Confronto tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - IsaeChia : #UominieDonne, famosissima ex dama si schiera a sorpresa a favore di Armando Incarnato: 'Io credo in lui!' - donchi06 : RT @Mariagenn59: la camicia bianca morbida lasciata leggermente aperta a intravedere i muscoli e la catenina con il crocefisso, gli occhial… -