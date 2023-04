United Rugby Championship | Treviso a caccia dei playoff | Parma della prima vittoria

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si disputa questo weekend il penultimo turnostagione regolare dell’e le due formazioni italiane che vi partecipano, Benettone Zebre, scendono in campo con obiettivi e stati d’animo ben diversi. I veneti saranno impegnati venerdì sera in Sudafrica contro gli Sharks in quello che è un vero e proprio spareggioè attualmente nona, con un solo punto di svantaggio sui sudafricani, e arriva a Durban sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato una storica semifinale in Challenge Cup battendo Cardiff. Per Lamaro e compagni, dunque, la chance di provare a strappare anche nell’URC il biglietto per la post season, ma per farlo dovranno battere sia Sharks sia Stormers in trasferta downunder. Ma le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onrugby_it : Leoni già a Città del Capo per le due partite che decidono la stagione di United Rugby Championship -

In vista dell'appuntamento di Tolone, la squadra allenata da Marco Bortolami è volata in Sudafrica per le due sfide conclusive della stagione regolare dellaChampionship : contro gli ...... come già si era ipotizzato dopo la convocazione con la Nazionale, ma anche il terza linea argentino equiparato potrebbero approdare alle Zebre nelloChampionship. Se così fosse, ...I precedenti Le due compagini militano nello stesso campionato delloChampionship e si sono già sfidate in diverse circostanze. Nei 22 precedenti totali fra le due formazioni, i gallesi ...

Rugby - Benetton: 30 convocati per il tour in Sudafrica OnRugby

Si disputa questo weekend il penultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship e le due formazioni italiane che vi partecipano, Benetton Treviso e Zebre Parma, scendono in campo c ...Sono sbarcati oggi a Città del Capo i giocatori della Benetton Treviso in vista dei prossimi due turni dell’United Rugby Championship. Due trasferta in Sudafrica decisive per la rimonta dei veneti che ...