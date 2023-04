“Una via Rasella anche alla Sapienza” | l’agghiacciante volantino dei “democraticissimi” compagni

(Di giovedì 13 aprile 2023) Agghiaccciante. Verso il 25 aprile con violenza. Sono i “” studenti di sinistra a chiamare a una “Via: fuori i fascisti da giurusprudenza”. Vittime designate gli studenti di destra. Prosegue la civilissima mobilitazione per la giornata del 25 aprile. Striscioni intimidatori e un manifesto campeggiano sulle mura dell’Ateneo romano. Ilè diffuso dall’organizzazione di estrema sinistra Cambiare rotta, ed è un incitazione ad atti criminali. La scusa è lunare: «Contro la legittimazione dei fascisti, dal governo al nostro Ateneo, contro le loro infami intimidazioni». “Via: fuori i fascisti da Giurisprudenza”: volantini e striscioni ignobili Evocare una nuova via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Andate ai Rave? In Galera! Siete attivisti per l’ambiente? In Galera! Siete Studenti? Umiliatevi! Siete Donne? Fate… - Antonella_Soldo : It's me: una via di mezzo tra Lady D e 'Rosie the Riveter'che vi comunico che quest'anno per la prima volta potete… - ilfoglio_it : Una delegazione di parlamentari sarebbe dovuta partire oggi per Taipei: viaggio rimandato per “tensioni internazion… - Agenzia_Ansa : Dieci milioni di euro per l'anno in corso e per il prossimo e agevolazioni fiscali e previdenziali: sono gli incent… - attilasarti : RT @m_spagna: Per quelli che chi imbratta un muro con vernice lavabile si chiama vandalo, come si chiamano quei politici che acconsentono c… -

...con contratti biennali nell'ambito diserie di progetti Ue. Nel decreto arrivano poi misure variegate dalle rinnovabili allo Spid, dagli incarichi ai vertici della Pa alla riforma Cartabia ....Per quanto riguarda la delega fiscale, Leo ha sottolineato che "ci le sono condizioni" per il... un intervento molto importante per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie infase in cui ......volta per tutte, dall'azienda. Intanto Thomas comincerà a raccontare a Steffy quanto rivelato ... ma non per la scena a cui ha appena assistito: ha deciso di andareper sempre . La dottoressa, ...

"La donna di picche", una nuova via di misto sul Monte Baldo - Lo ... Lo Scarpone

Moglie e suocera perdono la vita: la donna aveva paura del marito e spesso la madre dormiva con lei. A chiamare la polizia il figlio maggiore ...Da qualche settimana è tornata la primavera: le giornate si stanno allungando e le temperature si faranno via via più miti. Condizioni ideali, insomma, per staccare la spina e concedersi qualche ...