Una talpa moderna | chi è il leaker che ha messo online i documenti dell' intelligence americana

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il NYT: è Jack Teixeira, aviatorea Guardia nazionale - Pubblichiamo integralmente l’inchiesta del Washington Post in cui ricostruisce l’identitàa persona che avrebbe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sarebbe un giovane con accesso a una base militare la talpa che ha rivelato documenti segreti americani s… - RaiNews : Il ritratto della presunta talpa che avrebbe pubblicato i documenti top secret del Pentagono, nell'esclusiva del Wa… - RSInews : Fuga di notizie, la 'talpa' è un giovane - Il Washington Post ricostruisce la vicenda grazie a un membro della chat… - livia64livia : RT @HSkelsen: Quante cose sono saltate oggi? È saltato Giletti; È saltata una mina a Zaporizhzhia; È saltato fuori il nome della talpa; È… - ISgalambro : RT @HSkelsen: Quante cose sono saltate oggi? È saltato Giletti; È saltata una mina a Zaporizhzhia; È saltato fuori il nome della talpa; È… -

Gli amici di Teixeira non hanno fatto il suo nome, ma il New York Times l'ha rintracciato e ha pubblicatosua foto presa dall'account Instagram della madre. Abbonati per continuare a leggere Sei ...È lui, secondo l'indiscrezione del New York Times , lache ha diffuso sul social Discord ... è il leader di Thug Shaker Central , un gruppo di discussione online in cuitrentina di persone ......corte che si è prudentemente imboscata o riaffacciata in pubblico. In quest'ultimo elenco Angelo Cuva, tributarista di fama, relazioni con gli alti comandi di Finanza e Arma, presuntadell'...

Washington Post: "Ecco la talpa", 20 anni, amante delle armi, lavorava in una base militare RaiNews

Il Washington Post ha ricostruito in un'inchiesta il profilo di colui che ha messo in rete centinaia di pagine top secret trafugate. “OG”, ventenne, una “famiglia virtuale” di cultori delle armi, ...Documenti rubati agli Usa, ecco la talpa del Pentagono: «Ha 20 anni, lavorava in una base militare, nome in codice OG» La presunta talpa era il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord ...