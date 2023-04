“Una sola giornata”, il nuovo album di Sergio Cammariere (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – “Una sola giornata” è il nuovo album di Sergio Cammariere in uscita il 14 aprile. Un disco prezioso e ispirato che contiene 13 tracce inedite nate dal felice sodalizio tra il pianoforte del cantautore e la penna di Roberto Kunstler. Canzoni che conducono l’ascoltatore in un viaggio senza luogo e senza tempo, perchè per definizione musica e poesia non conoscono confini. Sergio Cammariere presenterà dal vivo le nuove canzoni, insieme ai successi più amati, nei concerti che lo vedranno impegnato in primavera e in estate. Il 17 giugno sarà live a Roma alla Casa del Jazz accompagnato anche dall’orchestra; farà poi tappa, il 25 luglio a Sanremo (IM), e ancora a Napoli e a Matera. Tutti gli aggiornamenti di calendario: www.mercuriomanagement.it. È ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – “Una” è ildiin uscita il 14 aprile. Un disco prezioso e ispirato che contiene 13 tracce inedite nate dal felice sodalizio tra il pianoforte del cantautore e la penna di Roberto Kunstler. Canzoni che conducono l’ascoltatore in un viaggio senza luogo e senza tempo, perchè per definizione musica e poesia non conoscono confini.presenterà dal vivo le nuove canzoni, insieme ai successi più amati, nei concerti che lo vedranno impegnato in primavera e in estate. Il 17 giugno sarà live a Roma alla Casa del Jazz accompagnato anche dall’orchestra; farà poi tappa, il 25 luglio a Sanremo (IM), e ancora a Napoli e a Matera. Tutti gli aggiornamenti di calendario: www.mercuriomanagement.it. È ...

