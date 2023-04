Un sorriso in casa Benevento: arriva la chiamata azzurra per Carfora (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’unica nota positiva in casa Benevento continua a chiamarsi Lorenzo Carfora. Dopo aver debuttato in prima squadra ed essere stato il più giovane a giocare titolare tra i professionisti, battendo Pafundi dell’Udinese, il classe 2006 si è guadagnato la chiamata in Nazionale. Il ragazzo originario di Barra è stato selezionato da Bernardo Corradi, tecnico dell’Under 17 azzurra, per uno stage che si terra a Novara. Carfora raggiungerà il Villaggio Azzurro di Novarello lunedì 17 aprile, dopo il match di campionato con la Reggina, e resterà a disposizione del ct fino a mercoledì 19 aprile, per poi fare ritorno nel Sannio e mettersi a disposizione di Agostinelli per preparare la successiva trasferta di campionato a Palermo. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’unica nota positiva incontinua a chiamarsi Lorenzo. Dopo aver debuttato in prima squadra ed essere stato il più giovane a giocare titolare tra i professionisti, battendo Pafundi dell’Udinese, il classe 2006 si è guadagnato lain Nazionale. Il ragazzo originario di Barra è stato selezionato da Bernardo Corradi, tecnico dell’Under 17, per uno stage che si terra a Novara.raggiungerà il Villaggio Azzurro di Novarello lunedì 17 aprile, dopo il match di campionato con la Reggina, e resterà a disposizione del ct fino a mercoledì 19 aprile, per poi fare ritorno nel Sannio e mettersi a disposizione di Agostinelli per preparare la successiva trasferta di campionato a Palermo. L'articolo proviene da ...

