Un ponte pieno di dubbi (Di giovedì 13 aprile 2023) Salvini esulta per aver avviato il progetto del ponte sullo Stretto. Ma, semmai si farà davvero, vedremo una nuova cattedrale nel deserto.Ermanno Selcivia email Gentile lettore, di Salvini non condivido nulla, neppure la passione per la nutella, però onestà intellettuale vuole che le opinioni non siano demonizzate a priori ma valutate oggettivamente, a prescindere da chi le formuli. Francamente del ponte sullo Stretto non riesco a formarmi un'opinione conclusiva. Le spiego. Nel 1986 fui mandato a Londra dal mio direttore Arrigo Levi per intervistare un ingegnere inglese che aveva elaborato un progetto "rivoluzionario" per il ponte di Messina. Ai finanziamenti di quello studio aveva partecipato la Fiat di Gianni Agnelli, che era uomo di grandi vedute, non un volgare affarista. Tuttavia già allora le opinioni erano molto divergenti: per ...

