Un po’ nude un po’ caffè: come realizzare la manicure frappuccino di Lizzo (Di giovedì 13 aprile 2023) La cantante americana Lizzo, famosa per il suo stile stravagante e audace, ha recentemente presentato il suo ultimo look sui social: la manicure frappuccino. Questa nail art particolare è caratterizzata da un mix di tonalità caffè e beige, con sfumature che richiamano la crema e il caramello del celebre drink di Starbucks. Il risultato finale è una manicure dal look sfizioso e delizioso, capace di attirare l’attenzione di tutti. Lizzo è ha ottenuto una grande popolarità negli ultimi anni grazie alla sua musica energica e ai suoi testi pieni di ispirazione. Nata a Detroit nel 1988, il suo primo lavoro discografico risale al 2013. Da allora, ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Cuz I Love You” nel 2019, che ha raggiunto la prima posizione della classifica di Billboard. ... Leggi su diredonna (Di giovedì 13 aprile 2023) La cantante americana, famosa per il suo stile stravagante e audace, ha recentemente presentato il suo ultimo look sui social: la. Questa nail art particolare è caratterizzata da un mix di tonalitàe beige, con sfumature che richiamano la crema e il caramello del celebre drink di Starbucks. Il risultato finale è unadal look sfizioso e delizioso, capace di attirare l’attenzione di tutti.è ha ottenuto una grande popolarità negli ultimi anni grazie alla sua musica energica e ai suoi testi pieni di ispirazione. Nata a Detroit nel 1988, il suo primo lavoro discografico risale al 2013. Da allora, ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Cuz I Love You” nel 2019, che ha raggiunto la prima posizione della classifica di Billboard. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xsqx_ : Ah era da un po' che non mi trovavo in home foto di tizie mezze nude con fisici perfetti che si lamentano di avere… - startac753 : @EdoardoMecca1 non è ottima ma, a prescindere da quelle che sono le colpe proprie, la squadra tutta da gennaio sta… - egoisttaa : tutte queste tipe mezze nude su twitter hanno un po’ rotto il cazzo - stressedvirg0 : uno dei miei pochi amici maschi mi ha fatto vedere il suo telegram e sono rimasta un po’ traumatizzata,cioè okay gu… - _kosmas__ : @Davide_demontis @Corriere Si perde la voglia di conoscersi intimamente. Un po’ come capita su grindr: foto nude..… -