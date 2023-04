Un passo dal cielo | After o Lucia di Lammermoor? La tv del 13 aprile

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 aprile 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Purosangue – Parte 1” e “Parte 2”. Alla vigilia di un evento di dressage sparisce un prezioso cavallo e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino e il cavallo fuggito, Manuela trova una sponda sicura in Nathan. Nel frattempo, Manuela scopre i retroscena della dura storia della sorella di lui, Adele, e del figlio che questa ha avuto da Paron, Mirko. A complicare il tutto c’è Gregorio, in difficoltà nel suo ruolo di genitore single. Intanto Vincenzo è alle prese con un indizio che getta un’ombra sulla sua relazione con Carolina…possibile che lei lo tradisca? Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida cornice”. Con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, ...