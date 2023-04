Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della terza puntata (Di giovedì 13 aprile 2023) E se Carolina avesse tradito Vincenzo? Il commissario non fa in tempo ad analizzare i dubbi e i sospetti, che a San Vito fa ritorno Eva la mamma di Mela ed ex grande amore del commissario, interpretata da Rocío Muñoz Morales. È lei la guest star della terza puntata di Un passo dal celo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ambientata sulle Dolomiti, che continua a conquistare buoni ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, dal titolo Purosangue, in onda giovedì 13 aprile. Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della terza puntata Alla vigilia di un evento di dressage - una specialità degli sport equestri - sparisce un prezioso cavallo e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) E se Carolina avesse tradito Vincenzo? Il commissario non fa in tempo ad analizzare i dubbi e i sospetti, che a San Vito fa ritorno Eva la mamma di Mela ed ex grande amore del commissario, interpretata da Rocío Muñoz Morales. È lei la guest stardi Undal celo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ambientata sulle Dolomiti, che continua a conquistare buoni ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, dal titolo Purosangue, in onda giovedì 13 aprile. Undal7, leAlla vigilia di un evento di dressage - una specialità degli sport equestri - sparisce un prezioso cavallo e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??Soldi, tempi, leadership: #Calenda e #Renzi a un passo dal divorzio. Il J’accuse del leader di #Azione: «Non vuole… - mastrobradipo : un passo importante: l'#ungheria molla la international investment bank. era considerata un covo di spie russe e… - Merymoolu : Indecisa su cosa vedere stasera in TV o un passo dal cielo o after dilemma - CorrNazionale : In prima visione su Rai 1 nuovo appuntamento con la fiction “#Unpassodalcielo7”: ecco la trama dell’episodio in ond… - GuidaTVPlus : 13-04-2023 21:30 #Rai1 Un Passo dal cielo S7E5 - Purosangue - Parte 1 #Indivisa,mistery,poliziesco,crimini&misfatti -