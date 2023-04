«Un Beach-Gate dietro l’attacco a noi balneari»

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il 20 aprile la Ue si pronuncerà su direttiva Bolkestein e spiagge. ma per Fabrizio Licordari, alla guida della categoria, è un tema con troppe «stranezze». Descrive una categoria di lavoratori attaccata come mai nessun’altra, parla di una serie di coincidenze sospette, evoca un vero e proprio «» internazionale ai danni dei gestori degli stabilimentiitaliani: Fabrizio Licordari, presidente di Asso-Confindustria è un fiume in piena, anzi, ha l’impeto di una mareggiata nel difendere i suoi associati sui cui pende minacciosa la sentenza della Corte di giustizia europea attesa per il 20 aprile. Intanto racconti qual è la sua attività. Oltre a essere presidente di AssoItalia, che conta settemila associati, ho due stabilimenti, in Liguria e in ...

La cronaca racconta che Procaccini è uscito a testa alta dall'inchiesta 'Free', mentre Zingaretti sembra proprio che dovrà rispondere per ben 11,7 milioni di euro per il mascherina -. ...... tuttavia non è nella casa a Wilmington ma in quella al mare a Rehoboth. 'Il dipartimento di ... Joe Biden e l'imbarazzo del "garage -" Settimana intensa per Joe Biden: iniziata con la visita ...... The Mamas and the Papas, iBoys, Buffalo Springfield, Spirit, Love, Doors, Canned Heat) con ... "Traction in the Rain" è una canzone mistica, nata dopo una passeggiata al GoldenPark di San ...