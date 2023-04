UN ALTRO DOMANI | TRAME 17-21 APRILE 2023 | CONTINUANO LE TENSIONI TRA ANGEL ED INES

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un, anticipazioni edall’17 al 21, della soap iberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:40. Lunedì 17Sergio, imperterrito, continua ad imporre le sue condizioni per la liquidazione. Ribero, Cloe ed Elena, però, non hanno intenzione di rendergli la vita facile. Intanto, Erik sembra essersi deciso a scusarsi con Mario. Martedì 18Julia pensa che qualcuno le abbia rubato i suoi disegni dei mobili, e punta subito il dito contro Sergio. A Rio Muni, invece, Carmen, sospettando di Patricia, interroga Mabale. La giovane vuole sapere se ha visto qualcosa di strano nell’ultimo periodo in fabbrica, ma l’operaio nega. Mercoledì 19...