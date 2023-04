Ultim’ora, non solo Dybala: altro pesante infortunio per la Roma! (Di giovedì 13 aprile 2023) Il match della Roma contro il Feyenoord si sta rivelando ben più complicato rispetto alla scorsa finale di Conference League, dove i giallorossi trionfarono grazie al gol di Zaniolo. Stavolta, i giallorossi si sono ritrovati sotto di un gol, oltre che influenzati dai problemi fisici dei suoi attaccanti. Nel primo tempo, infatti, Mourinho ha dovuto sostituire Paulo Dybala a causa di un problema muscolare all’adduttore, inserendo El Shaarawy al suo posto. Nella ripresa, c’è stata un’altra sostituzione forzata. Abraham infortunio Roma, anche Abraham va ko: l’accaduto Dopo Dybala, infatti, anche Tammy Abraham è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. L’attaccante inglese ha patito un problema alla spalla a seguito di un contrasto con un avversario. Abraham è rimasto a lungo a terra, ma i tentativi dello staff medico ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 aprile 2023) Il match della Roma contro il Feyenoord si sta rivelando ben più complicato rispetto alla scorsa finale di Conference League, dove i giallorossi trionfarono grazie al gol di Zaniolo. Stavolta, i giallorossi si sono ritrovati sotto di un gol, oltre che influenzati dai problemi fisici dei suoi attaccanti. Nel primo tempo, infatti, Mourinho ha dovuto sostituire Pauloa causa di un problema muscolare all’adduttore, inserendo El Shaarawy al suo posto. Nella ripresa, c’è stata un’altra sostituzione forzata. Abraham infortunio Roma, anche Abraham va ko: l’accaduto Dopo, infatti, anche Tammy Abraham è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. L’attaccante inglese ha patito un problema alla spalla a seguito di un contrasto con un avversario. Abraham è rimasto a lungo a terra, ma i tentativi dello staff medico ...

