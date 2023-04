Ultime Notizie – Valanga sopra Courmayeur | avviati soccorsi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Unasi è staccata nel ‘Canale del cesso’ sotto il rifugio Torino, a, in Valle d’Aosta. Dalle prime informazioni del soccorso alpino, risultano persone coinvolte ma già fuori dalla massa nevosa e per le quali sono in corso valutazioni sulle condizioni fisiche. Inoltre, proseguono gli accertamenti per verificare che non vi siano altre persone rimaste intrappolate sotto la neve. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Mondo reagisca”. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - mummy53690440 : Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 aprile 2023: temporali e venti forti, le previsioni di oggi e domani - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 aprile 2023: temporali e venti forti, le previsioni di oggi e domani -

Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele 37 per un incendio . Le fiamme hanno avvolto la serranda di una paninoteca . Annerite ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... dove l'ex premier, 86 anni, è ricoverato dal 5 aprile per una polmonite collegata alla leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto."Nelle72 ore si è assistito a un ulteriore costante ...

Guerra Ucraina Russia, news. Mina russa esplode nella centrale di Zaporizhzhia. LIVE Sky Tg24

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Spezia, sfida fondamentale per tanti motivi, in primis per mantenersi in pole nella corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante dare il ..."Un'edizione eccezionale, che vede partecipare, per la seconda volta negli ultimi vent'anni, tre film italiani nel Concorso principale e per la prima volta tre film coprodotti da Rai Cinema. È ...