Ultime Notizie – Ucraina a Usa: "Dateci F-16". Bielorussia: "Non attaccheremo" (Di giovedì 13 aprile 2023) L'Ucraina torna a chiedere i jet F-16 agli Stati Uniti. Il premier ucraino, Denis Shmigal, ha incontrato a Arlington, vicino Washington, il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, cui ha chiesto personalmente la fornitura di caccia per le forze ucraine. Shmigal ha ringraziato Austin per il "poderoso appoggio" che gli Stati Uniti hanno garantito all'Ucraina per respingere gli attacchi russi. "Gli Stati Uniti sono il nostro maggiore partner in termini di sostegno militare", ha sottolineato il premier ucraino. "Vinceremo questa guerra, ma per raggiungere l'obiettivo più velocemente e con perdite minori, l'Ucraina ha però bisogno di maggiore appoggio militare". Shmigal ha quindi insistito per l'invio di jet, chiedendo a Washington di svolgere una volta di più "un ruolo di leadership" con l'invio "di caccia F-15 o F-16".

