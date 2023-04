Ultime Notizie – Tragedia nel volley | morta Julia Ituma | pallavolista dell’Igor Novara

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023)nel mondo delfemminile. Laè stata trovataa Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, giocata nella serata di ieri contro l’Eczacibasi. Secondo le prime informazioni, la schiacciatrice 18enne sarebbe precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel dove alloggiava. “Sono sconvolto dalla tragica scomparsa didiciottenne della Igor. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”, ha scritto su Twitter l’ex coach della squadra italiana diMauro Berruto. . Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione