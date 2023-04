Ultime Notizie Serie A: la rivelazione di Del Piero. Parlano Spalletti e Nesta (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Del Piero: «Tornare alla Juventus come vice-presidente? Non sono pronto per dare una risposta» Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS di un suo eventuale ritorno in bianconero come vice-presidente. Napoli, clamoroso Spalletti: «Atmosfera tifosi al ritorno? Se succedono le stesse cose dell’andata lascio la panchina» Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan. Nesta: «Brahim Diaz ha un problema: a fine anno deve scegliere tra Milan e Real Madrid» Alessandro Nesta, ex ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Del: «Tornare alla Juventus come vice-presidente? Non sono pronto per dare una risposta» Alessandro Del, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS di un suo eventuale ritorno in bianconero come vice-presidente. Napoli, clamoroso: «Atmosfera tifosi al ritorno? Se succedono le stesse cose dell’andata lascio la panchina» Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan.: «Brahim Diaz ha un problema: a fine anno deve scegliere tra Milan e Real Madrid» Alessandro, ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - TuttoASRoma : Torna Abraham dall’inizio - CorriereCitta : Roma, non risponde al telefono: 43enne trovato morto in casa -