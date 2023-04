Ultime Notizie Roma del 13-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stata arrestata per favoreggiamento è procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa Nostra Laura Bonafede maestre figlia dello storico boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede che per anni sarebbe stata la compagna di Messina Denaro la donna avrebbe quindi parte della rete di complici che ha protetto extra mafia durante la sua lunghissima latitanza l’inchiesta è stata coordinata dal Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia dalla giunto Paolo Guido dal PM della dda Gianluca De Leo risulta indagata per gli stessi reati anche Martina Gentile e figlia di Laura Bonafede per lei la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari ma il gip ha rigettato l’istanza per mancanza di gravi indizi di colpevolezza Laura Bonafede Martina Gentile ...