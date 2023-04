Ultime Notizie Roma del 13-04-2023 ore 10:10 (Di giovedì 13 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale s’è chiusa la partita sulle nomine dei vertici delle cinque partecipate pubbliche di maggior rilievo a lei nel vanno Flavio Cattaneo Come amministratore delegato è Paolo Scaroni alla presidenza l’ex ministro Roberto Cingolani è il nuovo amministratore delegato di Leonardo Stefano Pontecorvo assume ruolo di presidente in ENI Claudio descalzi resta amministratore delegato mentre la presidenza arriva Giuseppe zafarana Matteo del Fante viene confermato amministratore delegato de La presidente Sara Silvia Rover per la strage di erba cell ipotesi di revisione del processo sostituto del giudice di Milano Cuno tarfusser a depositata Procura Generale Francesca Nania l’avvocato generale Lucilla tondo nati una relazione redatta Sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa per l’eventuale riapertura del caso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale s’è chiusa la partita sulle nomine dei vertici delle cinque partecipate pubbliche di maggior rilievo a lei nel vanno Flavio Cattaneo Come amministratore delegato è Paolo Scaroni alla presidenza l’ex ministro Roberto Cingolani è il nuovo amministratore delegato di Leonardo Stefano Pontecorvo assume ruolo di presidente in ENI Claudio descalzi resta amministratore delegato mentre la presidenza arriva Giuseppe zafarana Matteo del Fante viene confermato amministratore delegato de La presidente Sara Silvia Rover per la strage di erba cell ipotesi di revisione del processo sostituto del giudice di Milano Cuno tarfusser a depositata Procura Generale Francesca Nania l’avvocato generale Lucilla tondo nati una relazione redatta Sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa per l’eventuale riapertura del caso ...

