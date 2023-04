Ultime Notizie Roma del 13-04-2023 ore 09:10 (Di giovedì 13 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Giovedì 13 aprile Buongiorno da Francesco Vitale confermato per Stefano Cingolani amministratore delegato di Leonardo mentre la presidenza arriva Stefano Pontecorvo è l’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Emilio Nardò e Poste Italiane Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio il MEF titolare del 30,2% del capitale ha depositato di concerto con il ministro per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione quindi che Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontecorvo presidente la lista indica Inoltre Elena Vasco consigliere Enrica Giorgetti consigliere Francesco Macrì consigliere Trifone Altieri consigliere e Cristina Manara consigliere Marcello sala consigliere il governo degli Stati Uniti ridi il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023)dailynews radiogiornale Giovedì 13 aprile Buongiorno da Francesco Vitale confermato per Stefano Cingolani amministratore delegato di Leonardo mentre la presidenza arriva Stefano Pontecorvo è l’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Emilio Nardò e Poste Italiane Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio il MEF titolare del 30,2% del capitale ha depositato di concerto con il ministro per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione quindi che Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontecorvo presidente la lista indica Inoltre Elena Vasco consigliere Enrica Giorgetti consigliere Francesco Macrì consigliere Trifone Altieri consigliere e Cristina Manara consigliere Marcello sala consigliere il governo degli Stati Uniti ridi il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - TuttoASRoma : Torna Abraham dall’inizio - CorriereCitta : Roma, non risponde al telefono: 43enne trovato morto in casa -