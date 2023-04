Ultime Notizie Roma del 13-04-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023)dailynews radiogiornale Giovedì 13 aprile Buongiorno da Francesco Vitale confermato per Stefano Cingolani amministratore delegato di Leonardo mentre la presidenza arriva Stefano Pontecorvo è l’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Emilio Nardò e Poste Italiane Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio il MEF titolare del 30,2% del capitale ha depositato di concerto con il ministro per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione quindi che Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontecorvo presidente la lista indica Inoltre Elena Vasco consigliere Enrica Giorgetti consigliere Francesco Macrì consigliere Trifone Altieri consigliere e Cristina Manara consigliere Marcello sala consigliere il governo degli Stati Uniti ridi il ...