Ultime Notizie – Primavera capricciosa | forte instabilità fino al weekend | previsioni meteo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ancora piogge su gran parte del Centro-Nord italiano, con impulsi perturbati previsti in arrivoa sabato. Secondo quanto conferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, la situazionerologica sul Regno Unito condizionerà il tempo previsto nei prossimi giorni in Italia. Al momento, un profondo ciclone atlantico staziona su quelle zone ed invia fronti perturbati verso il nostro Bel Paese; da domenica sull’Inghilterra si posizionerà l’Anticiclone delle Azzorre causando altre conseguenze per noi, sempre piuttosto instabili. Dunque, guardando verso il Nord-Ovest europeo, potremo capire cosa succederà anche sul Mediterraneo. Da domenica, con l’instaurarsi di un robusto campo di alta pressione tra Inghilterra e Scandinavia, il Mediterraneo centrale resterà invece sede di una goccia fredda associata a ...