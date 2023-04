Ultime Notizie – “Per no-vax la più rosea delle sconfitte”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Stoccata ai no-vax di Enrico Mentana dopo lecirca l’arrivo, entro il 2030, di vaccini a mRna contro cancro, infarto e altre malattie rare. “E quindi – esordisce il direttore del Tg La 7 in un post su Instagram – oltre ad averci permesso di fronteggiare la pandemia di Covid, i vaccini a Rna messaggero aprono la strada verso altri vaccini che ci potranno preservare dai tumori e da altre malattie. Per i no vax la più: saranno salvati proprio da quel preparato che hanno combattuto e dalle aziende che lo hanno prodotto”. “Hanno augurato la morte a chi si vaccinava, auguro anche a loro una lunga vita, a piccole dosi”, conclude Mentana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - AcerboLivio : New Post: Ucraina ultime notizie. «A Bakhmut situazione difficile per i bombardamenti russi». Nyt… - ennatrasporti : Enna - Campionati internazionali di matematica, in finale tre studenti della scuola media Pascoli… -

Champions League - Gli azzurri hanno una tifosa illustre in più: è la top model Emily Ratajkowski , che ieri tifava Napoli in Champions contro il Milan . E non ha mai nascosto il suo ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ......Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con... nelleore, Dagospia ha fatto sapere che presto i due avrebbero annunciato in diretta tv il loro ...

Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Mondo reagisca”. LIVE Sky Tg24

Queste le sue parole: “Nelle ultime sei gare solo 3 pareggi e ben 3 sconfitte. Guardiamo la classifica, siamo nelle battute finali. Bisogna stare con le antenne dritte. Sabato ci sarà uno scontro ...Cosa per altro decisamente abituale nel girone di ritorno. Soprattutto nelle ultime settimane nelle quali i biancorossi hanno pareggiato cinque volte in sei gare. Cammino lento, come dicevamo ma ora, ...