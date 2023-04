Ultime Notizie – Juve-Sporting | malore per Szczesny

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Grande spavento per lantus e per Wojciech. Il portiere bianconero intorno al 40? del primo tempo del match contro loha accusato un, toccandosi più volte il petto e apparendo in affanno. Il giocatore è stato sostituito da Mattia Perin in attesa di capire quali siano le cause del malessere. Il 32enne polacco ha lasciato il campo sulle sue gambe ma in lacrime. Gli esami effettuati immediatamente non avrebbero evidenziato problemi.