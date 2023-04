Ultime Notizie – Carburante | benzina sale e gasolio cala | prezzi oggi in Italia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Salgono idella, scendono quelli del. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ridotto di un cent/litro quelli del. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a 1,771 euro/litro (-1, compagnie 1,775, pompe bianche 1,761). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - LILITH24595979 : RT @pasqualevatino: #Buongiorno, scusate il ritardo,stavo leggendo le ultime notizie....?????????? - VesuvioLive : VIDEO/ Arrestata Laura Bonafede: la maestra amante del capomafia Matteo Messina Denaro -

...aerei militari cinesi avrebbero attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan nelle, ... dai soldati infiltrati agli attacchi hacker dei filorussi: ecco letop secret svelate in ...Ha incantato la folla con una serenata a sorpresa il giovane cantautore bresciano Blanco che è giunto a Napoli fermandosi a cantare tra le vie del centro storico e sul lungomare . Lasciandosi alle ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Berlusconi ricoverato, le ultime notizie. Il figlio Luigi: “Sta meglio”. Domani nuovo bollettino medico La Stampa

AGI - Ottava notte "tranquilla" per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dal 5 aprile si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio toracica del San Raffaele di Milano per ...Dunque, Mediaset avrebbe preferito evitare lo scontro di share tra Rai 1 sia Canale 5, rimandando l'ultima puntata di Amici. Non è la prima volta che Mediaset prende una decisione simile. Lo scorso ...