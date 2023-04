Ultime notizie Calcio Estero | Galtier passa al contrattacco | il Bayern punisce Mané

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24minaccia dire per le vie legali Il tecnico del PSG annuncia che passerà alle vie legali dopo le accuse di razzismo., arriva il provvedimento disciplinare persarà pulito dalla dirigenza delMonaco per aver colpito Sané con un pugno. E i compagni si aspettano l’addio. Vinicius vuole Ancelotti in nazionale e dichiara eterno amore al Real Madrid Le parole del brasiliano del Real Madrid sulla sua permanenza a Madrid e sul futuro di Ancelotti. Francia, Mbappé vuole giocare alle olimpiadi Kylian Mbappé sogna di rappresentare la Francia ...