Ultime Notizie – Berlusconi | supporter napoletano porta Madonna con lumino | “Speriamo lo salvi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Antonio, ex operatore ecologico di 72 anni al San Raffaele: “Forza Silvio, ce la farai. Tutta Napoli è con te” “Forza Silvio. Ce la farai. Tutta Napoli è con te”: è il testo dell’ultimo striscione apposto davanti al San Raffaele da un fan di Silvio. Ad affiggerlo, davanti al cancello di via Olgettina 60, è stato Antonio, ex operatore ecologico di 72 anni, originario di Napoli, ma a Milano da tanti anni. Dopo aver posizionato e fissato con fascette e cerotti lo striscione, il pensionato ha estratto il quadro di unadella Neve e una candela, che poi ha acceso. “Serve che guarisca.che lalo. Gli auguro ancora 240 mesi di buona vita”, ha detto Antonio ai cronisti, a cui ha raccontato di aver sostenuto il leader di Forza Italia in passato anche durante i ...