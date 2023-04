Ultime Notizie – Atp Montecarlo 2023, impresa Musetti: battuto Djokovic (Di giovedì 13 aprile 2023) impresa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55? chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale, Musetti affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 13 aprile 2023)di Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 16, negli ottavi di finale batte il serbo Novak, numero 1 del mondo, per 4-6, 7-5, 6-4 in 2h55? chiudendo la sfida al quarto match point. Nei quarti di finale,affronterà Jannik Sinner in una sfida tutta italiana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Mondo reagisca”. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - RedazioneDedalo : Enna – La Protezione Civile ha lavorato per garantire in sicurezza la partenza del Giro di Sicilia… - finanzadb : RT @Aleksandra_Geor: #LVMH, la più grande società europea in termini di capitalizzazione, da oggi entra nel club esclusivo della top 10 mon… -