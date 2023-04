Ultime Notizie – Ascolti tv | ecco chi ha vinto tra ‘Luce dei tuoi occhi’ e ‘Pretty Woman

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’esordio della fictiondeiOcchi 2’, trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più visto del prime time di mercoledì, con 2.707.000 spettatori e il 16.5% di share. La fiction Mediaset ha superato di poco quello che si conferma un vero evergreen: il film’, infatti, al suo 31° passaggio su Rai1, ha totalizzato 2.529.000 spettatori e il 15.2% di share. Al terzo posto, ‘Rocco Schiavone’ su Rai2, con 1.888.000 spettatori e il 10.8% di share, in un testa a testa con ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 (1.761.000 spettatori, share 10.9%). A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Back to School’ su Italia 1 (840.000 spettatori, share 5.5%), ‘Controcorrente’ su Rete4 (539.000 spettatori, share 3.9%), ‘Atlantide’ e ‘Pasolini – Un Delitto Italiano’ su La7 (rispettivamente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Mondo reagisca”. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - AnnamariGnisci : Massoneria in Calabria: un fratello ogni 290 abitanti - Tutto_CalcioNew : #Atalanta, le ultime sull'infortunio di #Ruggeri. I tempi di recupero #tuttocalcionews #calcio -

ARTICOLO PRECEDENTE Distretto Sanitario 67 - Mercato San Severino: esenzioni ticket per reddito 2023Zerottonove Distretto Sanitario 67 - Mercato San Severino: esenzioni ticket per ...ARTICOLO PRECEDENTE Baronissi, lavori Largo 'Tre Pizzi' ARTICOLO SUCCESSIVO Camera: via libera alla proposta di legge sull'equo compensoZerottonove Nocera Superiore, Help - Desk ...... contributo inquilini morosi incolpevoli 2023 ARTICOLO SUCCESSIVO Nocera Superiore, Help - Desk contributi canone di locazioneZerottonove Nocera Superiore, Help - Desk contributi ...

Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Mondo reagisca”. LIVE Sky Tg24

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne” Armando Incarnato è stato accusato da Aurora Tropea di aver preso parte a provini per vari reality show come il “Grande Fratello Vip” e “L’Isola dei Famosi“.Qual è il rimpianto più grande di Amy Scherman-Palladino in merito alla quinta ed ultima stagione di La fantastica signora Maisel La creatrice dello show avrebbe voluto coinvolgere un'attrice alla ...