UFFICIALE: messo fuori rosa. Ha già firmato coi bianconeri (Di giovedì 13 aprile 2023) Un importante calciatore di un club di Premier è stato messo fuori rosa: tutta colpa di un pre-contratto già firmato con la squadra di Serie A Terremoto in Premier League:… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 13 aprile 2023) Un importante calciatore di un club di Premier è stato: tutta colpa di un pre-contratto giàcon la squadra di Serie A Terremoto in Premier League:… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LPieceofart : RT @Robertonuzzoam: IL QUOTIDIANO DANESE 'EKSTRA BLADE' SI È SCUSATO CON L'UMANITÀ PER NON AVER MESSO IN DISCUSSIONE LA NARRATIVA UFFICIALE… - FNSBlog : Ero convinta di aver visto una formazione ufficiale con Olivera, ora leggo dal Napoli che gioca Marittiello. Seco… - craazygirl88 : @caffellattecup Quella room è un mix hanno messo l’hastag ma non è la nostra room ufficiale in quella room ci sono… - AngelaVillani9 : RT @Obi1K2: per il video ufficiale di “Due vite” ora è messo alla gogna pubblica, linciato sui social, scaricato dal sindaco di Arbus e add… - Occe64 : RT @Obi1K2: per il video ufficiale di “Due vite” ora è messo alla gogna pubblica, linciato sui social, scaricato dal sindaco di Arbus e add… -