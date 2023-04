Ufficiale | Harry Potter | la serie tv è in arrivo su Max

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - Daninseries : ??ORA È UFFICIALE ?? Ordinata ufficialmente da HBO Max la serie TV di Harry Potter - SkyTG24 : Harry Potter, la serie tv tratta dai libri di J.K. Rowling è ufficiale - kimjichuxxs : RT @trash_italiano: ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - infoitcultura : Confermata la serie tv su Harry Potter: l’annuncio ufficiale -

Il tanto atteso annunciodella nuova serie tratta daPotter è arrivato ieri sera in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma della Warner, Max. Poche ore dopo, quindi, J. K. ...Negli ultimi anni la creatrice diPotter ha affrontato uno tsunami mediatico per alcuni tweet transfobici, che hanno complicato l'uscita di nuovi prodotti dell'universo diPotter, come il ...... il boss di Hbo Casey Bloys ha risposto: " La storia diPotter è di affermazione e positività,... Anche se non c'è alcuna confermaal momento, dovrebbe trattarsi di una serie da episodi ...

E' ufficiale, Harry Potter diventa una serie tv: JK Rowling produttrice RaiNews

J.K. Rowling sarà coinvolta nel progetto in qualità di produttrice esecutiva. LOS ANGELES - Ora è ufficiale, la celebre saga di Harry Potter, dopo aver appassionato intere generazioni con libri e film ...Dopo mesi di speculazioni, i fan di Harry Potter possono tirare un sospiro di sollievo - o forse no: la serie tv sul mago più famoso di sempre si farà. Il tanto atteso annuncio è stato fatto alla ...