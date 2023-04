Udinese, incidente stradale per Udogie: illeso dopo lo schianto con un bar (Di giovedì 13 aprile 2023) Un grande spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, per Destiny Udogie. Nella notte l’esterno dell’Udinese, di proprietà del Tottenham, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un bar travolgendo dei tavolini e degli ombrelloni posti all’esterno della struttura. A ricostruire la vicenda è stato il ‘Messaggero’ Veneto. Ai microfoni del quotidiano, anche la titolare del locale ha confermato l’accaduto: “Un’auto è arrivata addosso al bar. Sembra che sia scoppiata una bomba. Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Solo una si è salvata. Uno degli ombrelloni è finito addirittura sotto una vettura in sosta, pure quella colpita dal mezzo fuori controllo“. I danni ammonterebbero a circa 3.000 euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Un grande spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, per Destiny. Nella notte l’esterno dell’, di proprietà del Tottenham, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un bar travolgendo dei tavolini e degli ombrelloni posti all’esterno della struttura. A ricostruire la vicenda è stato il ‘Messaggero’ Veneto. Ai microfoni del quotidiano, anche la titolare del locale ha confermato l’accaduto: “Un’auto è arrivata addosso al bar. Sembra che sia scoppiata una bomba. Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Solo una si è salvata. Uno degli ombrelloni è finito addirittura sotto una vettura in sosta, pure quella colpita dal mezzo fuori controllo“. I danni ammonterebbero a circa 3.000 euro. SportFace.

