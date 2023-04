Ucraina: Wp, 'secondo intelligence Usa guerra continuerà anche nel 2024' (Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - La guerra della Russia contro l'Ucraina dovrebbe continuare anche nel 2024, con entrambe le parti che si rifiutano di negoziare nonostante nessuna delle due abbia ottenuto una vittoria decisiva. E' il risultato di una presunta valutazione dell'intelligence statunitense trapelata online e ottenuta dal Washington Post. Il documento altamente confidenziale suggerisce presumibilmente che, se anche l'Ucraina riconquistasse una quantità "significativa" di territori e infliggesse "perdite insostenibili alle forze russe", cosa che l'intelligence statunitense considera improbabile, i guadagni del paese non porterebbero a colloqui di pace. "I negoziati per porre fine al conflitto sono improbabili durante il 2023 in tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Ladella Russia contro l'dovrebbe continuarenel, con entrambe le parti che si rifiutano di negoziare nonostante nessuna delle due abbia ottenuto una vittoria decisiva. E' il risultato di una presunta valutazione dell'statunitense trapelata online e ottenuta dal Washington Post. Il documento altamente confidenziale suggerisce presumibilmente che, sel'riconquistasse una quantità "significativa" di territori e infliggesse "perdite insostenibili alle forze russe", cosa che l'statunitense considera improbabile, i guadagni del paese non porterebbero a colloqui di pace. "I negoziati per porre fine al conflitto sono improbabili durante il 2023 in tutti gli ...

