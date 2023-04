Ucraina ultime notizie. Kiev chiede agli Usa missili a lunga gittata e F15

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’Onu è «inorridita» per il video della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi che circola in rete. Zelenskyal modo di reagire, mentre il Cremlino afferma: «Se il video con immagini orribili fosse vero, potrebbe esserci un’indagine, dobbiamo verificare le immagini»

Manca un’ultima possibilità, quella di un’offensiva condotta a nord di Bakhmut, lungo gli 80 km del settore compreso tra Kreminna e Svatovo. Da parte ucraina non ci sarebbero problemi a far arrivare ...I documenti trapelati hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell’Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele e ...