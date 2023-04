Ucraina, soldato decapitato: Gruppo Wagner nega responsabilità (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ufficio del procuratore generale della Russia ha annunciato che sta controllando un video che mostrerebbe la decapitazione di un soldato ucraino. Lo riporta la procura russa su Telegram. Il tutto quando il proprietario della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgeny Prigozhin, nega che la decapitazione sia opera dei suoi mercenari. Mentre il Cremlino ieri ha auspicato verifiche.Intanto il fondatore del progetto russo per i diritti umani Gulagu.net, Volodymyr Osechkin , ha dichiarato di aver contattato l'ex comandante del primo dipartimento del 4° plotone della 7a squadra d'assalto del Wagner Andriy Medvedev, che attende il suo trasferimento dalla Svezia alla Norvegia, dove ha chiesto asilo politico e protezione nel gennaio 2023. Medvedev avrebbe potuto guardare il terribile video che Osechkin gli ha inviato per ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ufficio del procuratore generale della Russia ha annunciato che sta controllando un video che mostrerebbe la decapitazione di unucraino. Lo riporta la procura russa su Telegram. Il tutto quando il proprietario della compagnia di mercenari russi, Evgeny Prigozhin,che la decapitazione sia opera dei suoi mercenari. Mentre il Cremlino ieri ha auspicato verifiche.Intanto il fondatore del progetto russo per i diritti umani Gulagu.net, Volodymyr Osechkin , ha dichiarato di aver contattato l'ex comandante del primo dipartimento del 4° plotone della 7a squadra d'assalto delAndriy Medvedev, che attende il suo trasferimento dalla Svezia alla Norvegia, dove ha chiesto asilo politico e protezione nel gennaio 2023. Medvedev avrebbe potuto guardare il terribile video che Osechkin gli ha inviato per ...

