Ucraina | russi decapitano un soldato di Kiev - Il ministro Kuleba | Sono peggio dell' Isis - L' Onu | Orrore

(Di giovedì 13 aprile 2023) 13 apr 00:15 Gb condanna decapitazioni: "Non dimenticheremo" Il governo britannico ha condannato con forza le presunte decapitazioni di prigionieri ucraini attribuite a militari. 'Non ...

... 'L'esercito della Federazione Russa continua a commettere terribili crimini di guerra in. L'11 aprile un video mostra soldatiche giustiziano un prigioniero ucraino. In posa per la ...... ricordando l'impegno di Londra nel riunire gli altri Paesi per sostenere l'azione della Corte penale internazionale contro 'gli assassiniin'. 13 apr 00:15 Premier ucraino chiede agli ...2.04 Guerra:354mila soldati morti o feriti Fino a 354.000 soldatie ucraini sono stati uccisi o feriti nella guerra in: emerge dai documenti di intelligence statunitensi finiti online come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Secondo una ...

L'Onu è "inorridita" per il video della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi che circola in rete. Zelensky chiede al modo di reagire, mentre ...