Ucraina: Putin ha approvato 'personalmente' arresto giornalista Wp (Di giovedì 13 aprile 2023) Mosca, 13 apr. (Adnkronos) - Vladimir Putin ha approvato 'personalmente' l'arresto del giornalista del Washington Post Evan Hershkovich, accusato da Mosca di spionaggio. Lo scrive la Pravda Ucraina, sottolineando che l'approvazione del presidente russo riflette la crescente influenza degli estremisti del Cremlino che vogliono un confronto sempre più acceso con gli Stati Uniti. La detenzione di Hershkovich ha suscitato la rabbiosa condanna degli Stati Uniti e dei suoi alleati e ha segnato un'altra flessione nelle relazioni USA-Russia, che sono peggiorate dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. La presidente del Center for the Analysis of European Politics di Washington, Alina Polyakova, ha osservato: "Questo dovrebbe essere un vero e proprio ...

