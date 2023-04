Ucraina | Podolyak | ' nessun dubbio su decapitazione | strategia per demoralizzarci'

(Di giovedì 13 aprile 2023) Kiev, 13 apr. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna ragione per dubitare della realtà di questo video. Non si tratta di un caso isolato e neppure di un gesto estremo di fanatici. Piuttosto, ladi un prigioniero ucraino è parte integrante della ben ponderatarussa volta alla distruzione sistematica degli ucraini e in questo caso mira anche a demoralizzare in vista della nostra controffensiva militare". Lo dice il consigliere del presidente ucraino Mykhailocommentando con il Corriere della Sera la diffusione in rete di quelle che paiono le riprese delladi un prigioniero ucraino da parte di soldati russi. "Vogliono intimidire, cercano di provocare il panico su larga scala. In realtà, questo video è il riflesso del mondo russo - afferma- Un mondo che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha commentato la pubbli… - emanuelegiusep3 : RT @putino: Il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha commentato la pubblicazione di u… - IFashioned : RT @putino: Il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha commentato la pubblicazione di u… - pvsassone : RT @putino: Il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha commentato la pubblicazione di u… - ProcopioDiC : RT @putino: Il consigliere del capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak ha commentato la pubblicazione di u… -

La guerra inè arrivata al giorno 414 . Continuano a far discutere le presunte decapitazioni di militari ... Per Mykhailo, uno dei più noti consiglieri del presidente ucraino Volodymyr ...Forze speciali da Uk, Usa e Francia combattono in. Il documento esplosivo 'L'esecuzione di ... scrive su Twitter Mykhailo, consigliere del presidente ucraino. Dalla Russia il commento ...... da Litvinenko a Navalny: gli avvelenamenti sospetti Durante il conflitto in, l'oligarca ... anche se il consigliere della presidenza e capo negoziatore ucraino Mikhailosmentisce le ...

Ucraina: Podolyak, 'nessun dubbio su decapitazione, strategia per ... Il Tirreno

Kiev, 13 apr. (Adnkronos) - "Non c’è alcuna ragione per dubitare della realtà di questo video. Non si tratta di un caso isolato e neppure di un gesto estremo di fanatici. Piuttosto, la decapitazione d ...“Non c'è alcuna ragione per dubitare della realtà di questo video. Non si tratta di un caso isolato e neppure di un gesto estremo di fanatici. Piuttosto, la decapitazione di un prigioniero ucraino è p ...