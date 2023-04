Ucraina, la Germania autorizza la Polonia a consegnare cinque caccia a Kiev (Di giovedì 13 aprile 2023) E' quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. 13 apr 16:19 Berlino autorizza la Polonia a consegnare 5 Mig - 29 a Kiev La Germania ha autorizzato la Polonia a consegnare cinque caccia all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) E' quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. 13 apr 16:19 Berlinola5 Mig - 29 aLahato laall'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Germania ha permesso alla Polonia di fornire 5 caccia MiG-29 all'Ucraina. In precedenza, il governo tedesco av… - GiusPecoraro : RT @Gianl1974: ?? La Germania ha permesso alla Polonia di trasferire i caccia MiG-29 in Ucraina - Der Spiegel Secondo la pubblicazione, Be… - Gianl1974 : ?? La Germania ha permesso alla Polonia di trasferire i caccia MiG-29 in Ucraina - Der Spiegel Secondo la pubblica… - paolocoa : FQ-Ucraina, la diretta – Germania, ok alla consegna di 5 Mig-29 della Polonia a Kiev. Mosca: “Omicidio Tatarsky org… - robtic58 : RT @Gianl1974: La Polonia ha chiesto alla Germania il permesso di fornire aerei all'Ucraina Stiamo parlando dei caccia MiG-29, che erano i… -