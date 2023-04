Ucraina: Kiev, ‘180.590 militari russi uccisi da inizio guerra' (Di giovedì 13 aprile 2023) Kiev, 13 apr. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 540 uomini, facendo salire a ‘180.590 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa ‘180.590 uomini, 3.646 carri armati, 7.053 mezzi corazzati, 2.777 sistemi d'artiglieria, 535 lanciarazzi multipli, 283 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 307 aerei, 293 elicotteri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 540 uomini, facendo salire a.590 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa.590 uomini, 3.646 carri armati, 7.053 mezzi corazzati, 2.777 sistemi d'artiglieria, 535 lanciarazzi multipli, 283 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 307 aerei, 293 elicotteri, ...

