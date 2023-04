Ucraina, gli 007 Usa: “Il Segretario generale delle Nazioni Unite è troppo ‘accomodante’ nei confronti degli interessi russi” (Di giovedì 13 aprile 2023) Come scriviamo in un altro articolo, gli 007 americani lavorano senza sosta intorno al conflitto in Ucraina, analizzando dati, numeri, situazioni ed equilibri politici, così da poter azzardare con relativa precisione, ogni eventuale sviluppo della situazione, sia sul campo, che a livello governativo. Gli 0o7 Usa: “Il Segretario generale delle Nazioni Unite da la sensazione di essere troppo ‘accomodante’ nei confronti degli interessi russi” Dopo aver stabilito che, al di là dei combattimenti, prima del 2024 non si prevede alcuna possibilità perché Kiev e Mosca accettino di sedersi intorno ad un tavolo negoziale, Washington avrebbe maturato la convinzione che il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) Come scriviamo in un altro articolo, gli 007 americani lavorano senza sosta intorno al conflitto in, analizzando dati, numeri, situazioni ed equilibri politici, così da poter azzardare con relativa precisione, ogni eventuale sviluppo della situazione, sia sul campo, che a livello governativo. Gli 0o7 Usa: “Ilda la sensazione di esserenei” Dopo aver stabilito che, al di là dei combattimenti, prima del 2024 non si prevede alcuna possibilità perché Kiev e Mosca accettino di sedersi intorno ad un tavolo negoziale, Washington avrebbe maturato la convinzione che il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Mentre la guerra in Ucraina infuria, l’Ungheria si appresta a firmare nuovi contratti energetici con la Russia. Son… - ilfoglio_it : Nessuna mobilitazione per Kara-Murza, Gershkovich e gli altri detenuti politici che lottano pacificamente contro la… - michele_geraci : Credo ci sia molta confusione in giro #Rubio crede che gli #USA stiano aiutando #Ucraina per farci un favore e ch… - Efisio31251859 : RT @lapersistenza: Gli specialisti del Ministero della Difesa della Russia hanno scoperto 240 agenti patogeni di malattie pericolose , tra… - AretusaMoro : RT @SicilianoSum: Gli #USA stanno preparando una bozza di trattato di pace da sottoporre alla #Russia in caso di sconfitta in #Ucraina ????… -